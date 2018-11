Ist Mehl das neue Craft Beer?

Glatt, griffig oder universal? Vergessen Sie’s. In den Ohren des Brotkenners so banal wie „Rot, Weiß, oder Rosé“ in jenen des Sommeliers.

Im ersten Mehlgeschäft Österreichs wird’s demnächst komplizierter. In der „Mehl-Greißlerei“ in der Heumühlgasse im historischen Mühlenviertel auf der Wieden können Sie ab nächster Woche Mehl von raren Getreidesorten und in speziellen Ausmahlungsgraden aus Österreich und Italien kaufen.

Wird es Verkostungen geben? Wird Mehl nach den schwierigen „Low-Carb“ -Jahren nun zum Trendprodukt? Ist Mehl etwa das neue Craft Beer?

Brot-Schauplatzwechsel in den Siebenten: Mehl und Sauerteig-Pflege sind in der „Alten Bäckerei“ in der Burggasse schon lange kein Thema mehr. Das Lokal im denkmalgeschützten Biedemeierhaus Ecke Siegmundsgasse (Baujahr 1844) hat ein originales Bäckereiportal, beschäftigt sich heute aber eher mit Hopfen- als mit Mehlsorten. Nun hat sich das Bier-Beisl eine neue Fassade verpasst. Die das Denkmalamt nicht goutiert: „Wir werden den Kontakt zu den Betreibern suchen“, sagt Landeskonservator Friedrich Dahm. Die alte Fassade soll wieder hergestellt werden – damit der Schriftzug „Alte Bäckerei“ wieder zu sehen ist.