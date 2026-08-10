Race Walking oder: Popo wackeln allein macht keine Geherin

Ihrer Kolumnistin tun die Schienbeine weh. Nicht von einem Sturz, sondern vom Gehen. Aber nicht von irgendeinem Gehen, sondern vom olympischen Gehen, international spritziger als race walking bekannt. Das ist diese Disziplin, die so aussieht, als würden Menschen beim Vorwärtsbewegen einfach lustig die Arme neben dem Rumpf schwingen und den Popo hin- und herschubsen.

Doch weit gefehlt. Hinter Race Walking steckt eine ausgefeilte Technik, die erst einmal erlernt werden muss. Hier droht eine rote Karte Bei Bewerben haben Gehrichter nämlich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Blick und können sogar mit einer roten Karte wacheln (wenn auch hier in Form einer Art Kelle), sobald die vorgeschriebene Technik nicht hinhaut. So etwas kennt die Läuferin von Laufveranstaltungen nicht.

Und wie sind nun die Regeln? Knie gestreckt beim Aufsetzen, Ferse trifft zuerst auf und wird fest in den Boden gerammt, dann über den Fußballen abrollen. Hüftschwung Schwung aus der Hüfte (nein, mit dem Popo wackeln reicht nicht!), den Oberkörper hoch aufrichten, anfängertaugliche kleine Schritte setzen.