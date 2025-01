Die Fitnesscenter sind wieder voll, das bleibt hoffentlich so

Der Spruch über die zwei Herzen, die in einer Brust schlagen, ist zwar ziemlich abgemüht, aber er passt hierher: Einerseits hat Ihre Kolumnistin gern viel Platz und Bewegungsfreiheit im Fitnesscenter für sich höchstpersönlich und mag nicht allzulang auf ein freies Laufband warten.

Da könnte man meinen, dass die alle Jahre wieder im Jänner deutlich besser besuchten Fitnesscenter nicht so ganz die persönliche Vorliebe treffen. Stimmt nur teilweise, denn hier verrät sich das zweite Herz in der Brust: Es ist gut so, dass mehr Menschen den Schritt ins Fitnesscenter gehen, in Gruppenkursen trainieren, sich an Hanteln wagen oder am Crosstrainer strampeln statt auf der Couch zu Hause zu liegen.