"Hyrox": Faultier trifft Frosch, das ist Brutalität

Es gibt Augenblicke, da sollte man besser nicht "Ja, ich will" (mit drei Rufzeichen) schreien. Sondern erst einmal nachrechnen, wie weit 80 Meter eigentlich sind. Diese 80 Meter will Ihre Kolumnistin nämlich in sogenannten Burpee Broad Jumps zurücklegen. Schwitzen schon beim Schreiben Ein Burpee Broad Jump mixt Weitsprünge mit Liegestützen, in etwa so, als würde ein Frosch über einen Bach springen, dort einen Liegestütz pumpen, wieder aufspringen, weiter hüpfen, Liegestütz machen. . . Das klingt schon beim Beschreiben schweißtreibend und erscheint dem üblicherweise in seiner Komfortzone trainierenden inneren Faultier doch etwas dubios.

Aber dank eines Hangs zu sportlichem Größenwahn wurde zuletzt in größerer Runde angekündigt – der nächste "Hyrox" wird mitgemacht. Schieben, ziehen, rudern Das ist ein Fitness-Wettbewerb mit unterschiedlichen Aufgaben, abwechselnd werden da Gewichte geschoben und gezogen, am Rudergerät gerudert und Bälle in die Luft geworfen. Die Froschsprung-Liegestütze alias Burpees stehen auch auf dem Programm, dazwischen wird mehrmals ein Kilometer gelaufen.