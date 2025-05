Wenn ein Plumpsklo am Berg einem Ufo gleicht

Es gibt Momente, in denen auch die passionierteste Läuferin ihre Laufschuhe gegen Bergschuhe und Badeschlapfen tauscht. Die Kolumnistin macht das traditionell am 1. Mai und marschiert da erst auf einen Berg, dann ins Lieblingsfreibad, das markiert den Start in den Sommer.

Mit Schirm im Freibad

Die 1. Mai-Wanderung ist freilich wetterabhängig, der Besuch im Freibad nicht so sehr, auch wenn Sonne optimal wäre. Aber Ihre Kolumnistin saß auch schon im Regen mit Schirm beim Buffet, Saisonstart ist Saisonstart, davon gibt es auch Beweisfotos.