Mein erstes Auto war ein 2 CV, also eine Ente. Das war für mich schön, denn meine Eltern hatten mit 20 Jahren auch Enten gefahren. Aber eigentlich wollte ich gar kein Auto.

Ich sah nicht ein, warum man so etwas besitzen sollte. Aber mein Großvater fand, ein Mann brauche ein Auto, und er wollte mir eines schenken. Und einem geschenkten Auto schaut man nicht ins Maul, sozusagen. Er kaufte mir eine Ente um 30.000 Schilling, sie war mintgrün, was ich entsetzlich fand. Aber sie trug mich weit, bis Tirol und sogar Köln. Sie fuhr nur 90 Kilometer in der Stunde, aber das verlässlich. In ihr erlebte ich viel, nicht alles davon war jugendfrei.

Nach zwei Jahren gab die Ente den Geist auf, der Boden war durchgerostet. Heute habe ich gar kein Auto mehr. Der Besitz eines Autos ist mir zu teuer und zu umweltfeindlich. Ich habe ein Auto noch nie vermisst. Ich spare Zeit, Geld und Nerven. Ich fahre stattdessen eine Vespa, das reicht mir. Ich habe nie verstanden, warum man ein Auto braucht. Um andere Menschen zu beeindrucken? Ich verstehe es nicht, es sei denn, man muss beruflich viel fahren. Aber meine Ente würde ich gern noch einmal fahren.