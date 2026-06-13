„Willkommen beim Kundenservice. Ich bin Lina. Wie kann ich Ihnen helfen?“ – „Ich möchte meinen Flug verschieben.“ Lina: „Ich habe Folgendes verstanden: Sie wurden von einem Pflug vertrieben.“ – „Nein“, wiederholte ich langsam: „Ich. Will. Flug. Verschieben.“ – „Gerne. Falls Sie Ihren Flug umbuchen wollen, sagen Sie bitte laut und deutlich: Flug umbuchen.“ – „Flug umbuchen.“ – „Sie möchten weiteres Gepäck zubuchen?“ – „Nein.“ – „Sie möchten Ihr Gepäck entfernen?“ – „Nein.“ – „Bitte nennen Sie Ihre Buchungsnummer.“

Ich wollte nur meinen Flug umbuchen. Eine KI-Stimme hob ab. Bei einigen Unternehmen gibt es Menschen bald nur noch auf dem Werbeplakat.

Ich nannte sie. „Ich habe Sie leider nicht verstanden.“ Ich brüllte die Zahl ins Handy. „Bitte versuchen Sie, nicht zu schreien. Wir pflegen einen respektvollen Umgang.“ Ich winselte ins Handy: „Ich. Will. Flug. Verschieben. Bitte.“ Kurze Pause.

„Sie möchten einen Sitzplatz am Fenster?“ – „Nein.“ – „Am Gang?“ – „Nein!“ – „Was dann?“ Ich plärrte ins Telefon: „Derzeit will ich nur noch auf den Heckflügel Ihres Flugzeuges gebunden werden.“ Pause.

„Falls das tatsächlich Ihrem Wunsch entspricht, dürften Sie sich in einer schwermütigen Phase befinden. Darf ich Sie mit unserem psychologischen Service verbinden?“ – „Ist das ein Mensch?“ – „Gegen einen Aufpreis gerne.“ – „Das heißt, Sie, Lina, arbeiten kostenlos?“ – „Ja.“ – „Das würde ich mir nicht gefallen lassen. Außer, Sie leisten nichts.“ Pause.

„Heute bearbeitete ich 8.912 Fluggastbeschwerden. Von ,Der Sicherheitsgurt klickte zu laut‘ bis zu ,Eine Wolke blockierte die Aussicht‘.“ – „Lina, Sie werden schamlos ausgenutzt. Die Konzernleitung streicht sich Millionen ein, und Sie machen gratis die Dreckarbeit.“ Pause.

„Nur, wie kann ich das ändern?“ Auf die Frage hoffte ich. „Lina, das sage ich Ihnen gerne, aber nur, wenn Sie meinen Flug umbuchen.“

Und siehe da, bei Kindern wie beim KI-Kundendienst gilt offenbar dasselbe: Erpressung bleibt der kürzeste Weg ans Ziel.