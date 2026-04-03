Von Schriftsteller Franzobel Mode, hat mal jemand gesagt, bietet dem Mann die Möglichkeit der Promiskuität, weil sich seine Frau ständig in eine andere verwandelt. Auch die Fußballerdressen haben sich so stark verändert, dass man denken könnte, es handle sich um verschiedene Sportarten. Von den hautengen, kaum über die Pofalte reichenden Shorts der späten 60er über Augenkrebs-Trikots in den 90ern zu dem, was wir heute als elegant empfinden. Wobei das Geschmacksache ist.

Vor ein paar Jahren wurden zerschnittene Stutzen populär, und nun gibt es immer häufiger Torleute mit Strümpfen, die weit über das Knie reichen, was optisch an Krankenhaus-OP und Horizontalgewerbe erinnert. Wo die WM-Leiberl der Österreicher anzusiedeln sind, muss jeder für sich selbst entscheiden. Die farblich am Krampussackerl angelehnten Heimtrikots sollen die heimische Identität widerspiegeln. Das ist gelungen: Wegen der schwarzen Ärmel denkt man an kratzende Pullunder, und der Adler auf der Brust hat die Form einer Klobürste.