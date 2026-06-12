"Am Feld" von Franzobel: Die WM-Leerstelle namens Georgien

Von Franzobel So viele Teams können sich gar nicht qualifizieren, dass nicht ein paar Leerstellen mahnend neben der WM stehen. Irland und Island etwa. Osimhen, Szoboszlai und Lewandowski sind Stars, die mir nicht wirklich abgehen, aber Georgien mit der halben Sturm-Mannschaft hätte ich gerne gesehen. Georgien? Da heißen alle Willi (Saakaschwili, Kawelaschwili ...). Nur warum es morgens durch Tiflis "Haxi, Haxi!" hallt, ist schleierhaft. Wird da Gebäck angepriesen, eine Katze vermisst, oder beklagt man, dass bei der WM mit Khvicha Kvaratskhelia der beste Zangler fehlt?

Der Kaukasus-Maradona hat immerhin gerade Paris SG zum CL-Triumph geführt. Schade um Georgien. Das Land ist eine Mischung aus ehemaliger Sowjetunion und mediterranem Dolce Vita. Gutes Essen und eine Schrift wie aus einem Comic. Putin kann kein Genussmensch sein, sonst hätte er Georgien längst okkupiert. Für Österreich ist die Verletzung unseres Alpen-Kvaratskhelias Baumi Baumgartner (vergleichbar mit jener von Junuzovic 2016) schmerzhafter.