Dieser Musikhit von Falco ist schon über 40 Jahre alt. Seine Begründung für die Forderung: „Denn der Umstand ist bekannt, zu viel Schule macht dich krank!“

Genau das Gegenteil durfte ich in den Gesichtern der über 200 SchülerInnen der privaten Volksschule der Erzdiözese Wien am Judenplatz beim Abschlussgottesdienst im Stephansdom sehen: Helle Freude über die so wertvollen vier Schuljahre der Grundstufe.