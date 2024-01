Der Enterich muss her

Sei’s drum. Wenn Donald Duck in einer Spezialausgabe des Comics nun der neue Fitnessguru ist, muss eine aufstrebende "Ich sportle jeden Tag eine Stunde lang“-Kolumnistin das Nachschlagwerk einfach haben. Das Comicbuch kam also aus Wien per Zug und mit ins Fitnesscenter in Graz, um dort gelesen zu werden.

Radelnd auf dem Ergometer und marschierend auf dem Crosstrainer immerhin und somit standesgemäß, daher war es nicht nötig, sich eine von Donalds Ausflüchten zu leihen ("Oh nein! Die Schnürsenkel sind offen! Das ist ein übles Omen ...“).

(K)Eine Zeitungsente

In den vergangenen Wochen hatte die Kolumnistin aber ohnehin wenig Ausreden parat und ihren Vorsatz seit Neujahr immerhin an 10 von 14 Tagen geschafft. Darunter waren dreimal Krafttraining, zweimal je fünf Kilometer Laufen und mehrmaliges flottes Gehen, die Bilanz ist sehr in Ordnung.

Zudem wurde die Erkenntnis gewonnen, dass eine Endvierzigerin immer noch über Donald Duck schmunzeln kann und Lesen sich mit moderater Bewegung auf dem Ergometer verträgt. Wird künftig öfter in das Trainingsvorhaben eingebaut. "Das ist aber eine Zeitungsente!“, witzelt der Ehemann, ein Gag, den er schon beim Auftrag, das Buch zu besorgen, zum Besten gab. Er blieb sicherheitshalber aber vage, was er damit meint. Gar den Sportvorsatz seiner Frau? Dann aber Obacht.