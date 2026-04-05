Eskalation bei der Osterjause? Tipps für die Sexismus-Debatte

Wir wissen, die Grabenkämpfe sind vor allem im Internet dreckig. Im scheinbar konsequenzfreien Raum lässt sich leichter beleidigen und bedrohen als vis-à-vis. Aber eben nicht nur.

In so manchen Zwangsgemeinschaften schafft es die Frauenverachtung ganz locker in die Jausen-Plauderei. Über der Scheibe Osterlamm mit Himbeermarmelade dauert es angesichts blöder Sprüche und etlicher aktueller Taten an Frauen und Kindern nicht lange, bis die Atmosphäre kippt. Bis aus Widerspruch Protest wird - und aus Protest eine wutentbrannte Osterlamm-Brösel-Spucke-Dusche. Bis also vor lauter ärgerlicher Erregung nicht aufs Herunterschlucken gewartet werden kann, bevor innbrünstig widersprochen wird.

Pars pro toto Ostertisch

“Es braucht Feminismus!”, wird da von einer Tischseite (richtigerweise) behauptet. “Nein. Der geht schon viel zu weit. Ihr seid Männerhasser (oft ungegendert)”, schäumt in feuchter Aussprache die prompte Erwiderung. Oder umgekehrt. Auch FeministInnen streiten mitunter mit vollem Mund. (Auf beiden Seiten unappetitlich, Anm. der Redaktion.)

Ein pars pro toto am Ostertisch. Das sind Szenen, die sich so oder so ähnlich an den Feiertagen abspielen können. Nicht überall natürlich. Not all Osterfeste, könnte man an dieser Stelle sagen. (Ausnahmsweise passt die Not-all-Floskel einmal. Der platte Witz sei mir erlaubt.) Aber es sind doch sicher einige Ostertische, an denen gestritten wird.