Eskalation bei der Osterjause? Tipps für die Sexismus-Debatte
Wir wissen, die Grabenkämpfe sind vor allem im Internet dreckig. Im scheinbar konsequenzfreien Raum lässt sich leichter beleidigen und bedrohen als vis-à-vis. Aber eben nicht nur.
In so manchen Zwangsgemeinschaften schafft es die Frauenverachtung ganz locker in die Jausen-Plauderei. Über der Scheibe Osterlamm mit Himbeermarmelade dauert es angesichts blöder Sprüche und etlicher aktueller Taten an Frauen und Kindern nicht lange, bis die Atmosphäre kippt. Bis aus Widerspruch Protest wird - und aus Protest eine wutentbrannte Osterlamm-Brösel-Spucke-Dusche. Bis also vor lauter ärgerlicher Erregung nicht aufs Herunterschlucken gewartet werden kann, bevor innbrünstig widersprochen wird.
Pars pro toto Ostertisch
“Es braucht Feminismus!”, wird da von einer Tischseite (richtigerweise) behauptet. “Nein. Der geht schon viel zu weit. Ihr seid Männerhasser (oft ungegendert)”, schäumt in feuchter Aussprache die prompte Erwiderung. Oder umgekehrt. Auch FeministInnen streiten mitunter mit vollem Mund. (Auf beiden Seiten unappetitlich, Anm. der Redaktion.)
Ein pars pro toto am Ostertisch. Das sind Szenen, die sich so oder so ähnlich an den Feiertagen abspielen können. Nicht überall natürlich. Not all Osterfeste, könnte man an dieser Stelle sagen. (Ausnahmsweise passt die Not-all-Floskel einmal. Der platte Witz sei mir erlaubt.) Aber es sind doch sicher einige Ostertische, an denen gestritten wird.
Parallelen zu Corona und Klima-Diskussionen
Die beschriebene Oster-Debatte ist einigen von uns wohl allzu bekannt. Ähnliche Streitszenen haben sich schon während der Corona-Pandemie abgespielt, oder als wir noch über den Klimawandel gestritten haben. (Warum sprechen wir nicht mehr über das Klima?) Der gemeinsame Nenner von Corona, dem Klima und Feminismus ist, dass diese Themen gesellschaftlich enorm polarisieren und dass sie uns alle betreffen. "Deswegen können wir so leidenschaftlich darüber streiten, unsere Expertise ist unsere persönliche Erfahrung", sagt auch Ulrike Schießer, Leiterin der Bundestelle für Sektenfragen. Die Feiern der vergangenen Jahre haben uns gelehrt, wie wir in diesen emotionalen Ideologie-Streitereien am besten verfahren.
Ein kurzes Handbuch für den Feminismus-Streit vor, während oder nach der Osterjause:
- Wenn zu erwarten ist, dass der Streit eskaliert oder langfristig die Beziehungen belastet, merke: „Handbremse ziehen“ ist legitim.
- Nicht jeder Moment ist geeignet für Grundsatzdebatten: Harmonie darf situativ wichtiger sein als „Recht haben“.
- Verstehe die emotionale Ebene hinter Meinungen: Oft geht es nicht nur um Fakten, sondern um Gefühle wie Angst, Kränkung oder das Gefühl, benachteiligt zu werden. Frage nach: Warum ist das Thema für dich so aufgeladen?
- Wenn jemand mit „Studien“ oder Gerüchten argumentiert, frage ruhig: "Warum vertraust du genau dieser Quelle?“ So bringst du Reflexion in die Debatte, ohne frontal anzugreifen.
- Ziel ist nicht sofortige Meinungsänderung: In emotionalen Gesprächen wirst du selten jemanden direkt überzeugen. Realistisches Ziel: Schwarz-Weiß-Denken aufweichen und Zweifel anstoßen.
- Stell dein Gegenüber nicht bloß. Menschen gehen sofort in Abwehr, wenn sie sich öffentlich angegriffen fühlen. Kritische Gespräche besser im Einzelgespräch führen.
Aber es gilt trotzdem immer, das Gegenüber bei sexistischen oder herabwürdigenden Aussagen zu konfrontieren. Denn das Ignorieren normalisiert das Verhalten. Statt auf Frontalangriff bei der Familienfeier zu setzen, lieber einmal nachfragen: „Wie meinst du das?” Das entlarvt die Vorurteile. Such dir Verbündete. Möglicherweise denken andere wie du, trauen sich aber nicht zu sprechen. Kenne deine Fakten. Und zieh Grenzen, wenn die Diskussion zu respektlos wird.
Und jetzt: Frohe Ostern.
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