Rath Reist: Warum dieser Rückzugsort am Comer See so besonders ist
Die Villa d'Este am Comer See wirkt wie ein Rückzugsort aus einer anderen Zeit.
Direkt am Ufer des Comer Sees wirkt die "Villa d’Este" wie ein Rückzugsort aus einer anderen Zeit – eingerahmt von Wasser, Bergen und einem der schönsten Gärten Italiens. Im weitläufigen Mosaikgarten schimmert das Nymphäum im Zusammenspiel von Wasser, Stein und Licht. Die künstliche Höhle wirkt wie die Renaissance-Version einer antiken Grotte. Blumenbeete, Statuen, Wasserbecken und Mosaikverzierungen bilden eine Bühne, auf der Natur und Kunst verschmelzen.
Als ich die Brokatvorhänge in meinem Zimmer beiseiteschiebe, ist der Comer See greifbar nah. Marmorbäder, antike Möbel, Ölgemälde und hohe Decken finden mit modernem Komfort zueinander. Die "Villa Cima" entfaltet auf 650 m² eine majestätische Pracht aus erlesenen Antiquitäten und atemberaubender Aussicht. Jedes Zimmer erzählt seine eigene Geschichte.
Im "Greenhouse" serviert Küchenchef Michele Zambanini sein Degustationsmenü: Langustinen mit Zucchinistreifen, Mezzi Paccheri mit saurer Butter, Seezunge mit Blumenkohl, Mandeln und schwarzem Trüffel – jedes Gericht ein Unikat. Beim Wine Tasting mit Sommelier Alex Bartoli lasse ich edle Tropfen über Zunge und Gaumen gleiten. Das Zusammenspiel von Harmonie und Komplexität wirkt noch lange nach. Mein Highlight ist der Floating Pool: beheizt, auf dem See "schwebend". Der Blick schweift über Berge, See und Ufer – ein stiller Augenblick, der dem Aufenthalt besonderen Zauber verleiht.
