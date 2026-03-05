Direkt am Ufer des Comer Sees wirkt die "Villa d’Este" wie ein Rückzugsort aus einer anderen Zeit – eingerahmt von Wasser, Bergen und einem der schönsten Gärten Italiens. Im weitläufigen Mosaikgarten schimmert das Nymphäum im Zusammenspiel von Wasser, Stein und Licht. Die künstliche Höhle wirkt wie die Renaissance-Version einer antiken Grotte. Blumenbeete, Statuen, Wasserbecken und Mosaikverzierungen bilden eine Bühne, auf der Natur und Kunst verschmelzen.

Als ich die Brokatvorhänge in meinem Zimmer beiseiteschiebe, ist der Comer See greifbar nah. Marmorbäder, antike Möbel, Ölgemälde und hohe Decken finden mit modernem Komfort zueinander. Die "Villa Cima" entfaltet auf 650 m² eine majestätische Pracht aus erlesenen Antiquitäten und atemberaubender Aussicht. Jedes Zimmer erzählt seine eigene Geschichte.

Rath Reist Carsten K. Rath ist Globetrotter von Berufs wegen. Als früherer Grandhotelier und Betreiber des relevantesten Hotelrankings "Die 101 besten Hotels" für Österreich, Schweiz und Deutschland reist er an 300 Tagen im Jahr. Info und Buchbestellung: die-101-besten.com