Rath Reist: Abnehmen ohne Genussverzicht im Luxusresort an der Côte d'Azur
Im Luxusresort "Lily of the Valley" an der Côte d'Azur vereinen sich Genuss und Gesundheit auf neuem Niveau.
Das Lily of the Valley in La Croix-Valmer ist der elegante Gegenentwurf zum lauten Highlife von Saint-Tropez und ein Versprechen auf Entschleunigung. Das Design von Philippe Starck setzt dabei Maßstäbe: Wie die hängenden Gärten von Babylon schmiegen sich die Pavillons und Villen des Resorts an den Hügel und gehen nahtlos in die Landschaft über. Offene Räume und Schiebetüren in Kombination mit roh belassenem Beton, poliertem Marmor und exotischen Hölzern lassen das Innen und Außen der Räume fließend ineinander übergehen.
Mit Genuss abnehmen
Im 2.000 Quadratmeter großen "Shape Club" wird "Better Aging" zelebriert. Therapeutin Lea verwöhnt mich mit traditioneller Massage samt Gesichtsmaske. Ich komme ins Schwitzen beim Trekking im Naturschutzgebiet Cap Lardier und beim Yoga am Gigaro Beach. Jetzt schnell in die eisige Kryokammer, ab unter die Schneedusche und dann in die finnische Sauna – mehr Regeneration geht nicht.
Die Kulinarik vereint Gourmetanspruch mit genussvoller Kalorienreduktion. Ich genieße gegrillten Fisch, gesunde Hummerkreationen, Sisteron-Lamm und Kapaun aus bäuerlicher Aufzucht. Schwere Sauce ist hier tabu – genauso wie die Vorstellung, in einem der schönsten Resorts an der Côte d’Azur beim Abnehmen auf Genuss verzichten zu müssen.
