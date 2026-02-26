Das Lily of the Valley in La Croix-Valmer ist der elegante Gegenentwurf zum lauten Highlife von Saint-Tropez und ein Versprechen auf Entschleunigung. Das Design von Philippe Starck setzt dabei Maßstäbe: Wie die hängenden Gärten von Babylon schmiegen sich die Pavillons und Villen des Resorts an den Hügel und gehen nahtlos in die Landschaft über. Offene Räume und Schiebetüren in Kombination mit roh belassenem Beton, poliertem Marmor und exotischen Hölzern lassen das Innen und Außen der Räume fließend ineinander übergehen.

Mit Genuss abnehmen Im 2.000 Quadratmeter großen "Shape Club" wird "Better Aging" zelebriert. Therapeutin Lea verwöhnt mich mit traditioneller Massage samt Gesichtsmaske. Ich komme ins Schwitzen beim Trekking im Naturschutzgebiet Cap Lardier und beim Yoga am Gigaro Beach. Jetzt schnell in die eisige Kryokammer, ab unter die Schneedusche und dann in die finnische Sauna – mehr Regeneration geht nicht.

Rath Reist Carsten K. Rath ist Globetrotter von Berufs wegen. Als früherer Grandhotelier und Betreiber des relevantesten Hotelrankings "Die 101 besten Hotels" für Österreich, Schweiz und Deutschland reist er an 300 Tagen im Jahr. Info und Buchbestellung: die-101-besten.com