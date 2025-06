Effektiv und liebevoll: Gruppen-Geschenke zum Schuljahresende

Glücklich sind all jene, in deren Kinder Klassen es motivierte Elternvertreterinnen gibt (zu 90 Prozent sind es Frauen). Die organisieren dann ein Gemeinschaftsgeschenk, an dem man sich finanziell beteiligen kann. Es wird am letzten Schultag überreicht und die Effizienz ist unübersehbar: Eine Person macht jene Arbeit ein einziges Mal, die sonst zig Elternteile (zu 99 Prozent die Mütter) einzeln verrichten müssten. Danke an dieser Stelle an alle, die sich dazu bereit erklären.