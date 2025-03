So viel Gefühl auf rotem Samt: Eine kleine Typologie des Kinopublikums

Das Kino ist ein Ort, an dem sich jede Menge unterschiedliche Persönlichkeiten in engen Reihen zu einer temporären Schicksalsgemeinschaft zusammenfinden. Je nach Filmauswahl hat das manchmal eine ganz eigene Dynamik.

Kürzlich in einem Kino in Oberösterreich: Auf der Leinwand war unter anderem Nicole Kidman in „Babygirl“ zu sehen, eine Produktion, die die Gemüter erhitzt und zu der die Meinungen weit auseinanderklaffen. An dieser Stelle geht es um die Menschen im Kinosaal.