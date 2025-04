Jeden Morgen wandert sie prall gefüllt in die Schultasche, jeden Nachmittag kommt sie dort nicht wieder heraus. Es ist wie ein ungeschriebenes Gesetz: Die Dinger verlassen ihre Aufbewahrungsorte niemals durch Kinderhand, das ist offenbar streng verboten.

Es ist unerklärlich, wieso das Ausräumen der Jausenbox an Anstrengung offenbar knapp hinter der Besteigung des Mount Everest und der Verfassung einer Masterarbeit in Physik zum Thema „Oberflächensensitive Schichtabscheidung für integrierte resistive Speicher“ rangiert.

Auch nach mehrmaliger Aufforderung verbleiben sie im Dunkel des Rucksacks. Auch nach der Androhung von Konsequenzen (Wer die Box nicht ausräumt, bekommt morgen keine frische Jause.). Wenn die Lästigkeit der Eltern unerträglich wird, geschieht vielleicht ein Wunder und die Box erscheint in der Küche. Aber dort müssten sich wohl alle Sauberkeits- und Ordnungsgötter des Universums zusammentun, um sie auch noch in den Geschirrspüler zu befördern.

Das Gewürgs um die verschwundenen Boxen ist nervig (wer hat schon 14 Exemplare pro Kind zur Hand?). Was es auch ist: banal. Deswegen denke ich jetzt immer an einen Spruch, der Elternschaft entspannter machen kann: Choose your battles (wähle deine Kämpfe – Ergänzung: weise, denn es gibt genug davon). Jener um die Rückkehr der Jausenboxen hat aktuell keine Priorität. Ich geh’ dann mal suchen.