Gespräche mit Kindern: Tabu ist nur, was wir zum Tabu machen

Diese Direktheit kann kurz wehtun, einschüchtern oder sogar stumm machen: Was passiert nach dem Tod? Sind wir arm oder reich? Was ist die Periode und warum hast du die jedes Monat? Habt ihr gerade Streit? Wie kommt das Baby dann auf die Welt? Warum bist du heute so schlecht gelaunt? Was sind Atombomben? Und wieso gibt es Krieg?

Gegenfragen stellen

Hui, da geht es teilweise um die großen Lebensthemen. Ich habe festgestellt, dass nicht viel schiefgehen kann, wenn wir als Vertrauenspersonen klar und direkt genau auf das reagieren, was gefragt wird. Nicht mehr Information, aber auch nicht weniger.

Was auch funktioniert (und noch dazu sehr spannend ist): Gegenfragen stellen. Auf „Was passiert nach dem Tod?“ könnte kommen: „Was denkst du, dass dann passiert?“.