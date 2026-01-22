Rath Reist: Hotel Luisenhöhe im Schwarzwald
Wer hier eincheckt, erlebt Entschleunigung, ausgezeichnete Kulinarik und eine Gastfreundschaft, die weit über klassischen Wellnessurlaub hinausgeht.
Von Carsten K. Rath
Morgens werde ich in der „Luisenhöhe“ von der Sonne, der frischen Schwarzwaldluft und dem Gesang der Vögel geweckt. Kurz darauf verbreitet der im Haus frisch geröstete Kaffee sein Aroma in meinem Zimmer. Ein Gedicht.
Am liebsten würde ich im gemütlichen Bett bleiben, aber es rufen Wanderwege, ein Weltklasse-Wellnessbereich und das vielleicht beste Essen zwischen Freiburg und Basel: Das vegetarische Vier-Gänge-Menü, das auf Wunsch auch vegan oder mit Milchzicklein, Fisch oder Kaviar serviert wird, hat Sterneniveau.
Genuss, Gesundheit, Gastfreundschaft
Das Fünf-Sterne-Gesundheitsresort „Luisenhöhe“ liegt hinter den sieben Bergen bei den sieben Zwergen im Herzen des Schwarzwaldes, versteckt im märchenhaften Grün. Ein Paradies der naturnahen Entschleunigung. Auch Architekturliebhaber werden an den weichen Formen und warmen Akzenten des Neubaus Gefallen finden. Mein Aufenthalt steht ganz im Zeichen der drei Gs: Genuss, Gesundheit und Gastfreundschaft.
Letztere spüre ich an der Herzlichkeit des Gastgeberpaars Caroline und Niels Möller. Herzlich und immer da – wie ich es aus dem Schwarzwald, in dem ich selbst meine Ausbildung gemacht habe, kenne und liebe. Als ich schweren Herzens abreise, ist mein Auto aufgeräumt, gesaugt und mit Reiseproviant ausgestattet. Diese Liebe zum Detail macht die „Luisenhöhe“ so besonders.
Kommentare