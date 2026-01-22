Von Carsten K. Rath Morgens werde ich in der „Luisenhöhe“ von der Sonne, der frischen Schwarzwaldluft und dem Gesang der Vögel geweckt. Kurz darauf verbreitet der im Haus frisch geröstete Kaffee sein Aroma in meinem Zimmer. Ein Gedicht.

Rath Reist Carsten K. Rath ist Globetrotter von Berufs wegen. Als früherer Grandhotelier und Betreiber des relevantesten Hotelrankings "Die 101 besten Hotels" für Österreich, Schweiz und Deutschland reist er an 300 Tagen im Jahr. Info und Buchbestellung: die-101-besten.com

Am liebsten würde ich im gemütlichen Bett bleiben, aber es rufen Wanderwege, ein Weltklasse-Wellnessbereich und das vielleicht beste Essen zwischen Freiburg und Basel: Das vegetarische Vier-Gänge-Menü, das auf Wunsch auch vegan oder mit Milchzicklein, Fisch oder Kaviar serviert wird, hat Sterneniveau.

Genuss, Gesundheit, Gastfreundschaft Das Fünf-Sterne-Gesundheitsresort „Luisenhöhe“ liegt hinter den sieben Bergen bei den sieben Zwergen im Herzen des Schwarzwaldes, versteckt im märchenhaften Grün. Ein Paradies der naturnahen Entschleunigung. Auch Architekturliebhaber werden an den weichen Formen und warmen Akzenten des Neubaus Gefallen finden. Mein Aufenthalt steht ganz im Zeichen der drei Gs: Genuss, Gesundheit und Gastfreundschaft.