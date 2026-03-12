Rath reist: Das InterContinental Santiago und die kulinarische Szene der Stadt

Von Carsten K. Rath Das „InterContinental Santiago“ ist ein souveräner Grand-Hotel-Klassiker mit elegantem Design. Schwere Vorhänge, edle Hölzer und lokale Materialien kommen beim Blick durch die großen Fensterfronten besonders zur Geltung: Wenn die Abendsonne die Gipfel der Anden in ein tiefes Orange taucht, rückt die Hektik der Zehn-Millionen-Stadt in weite Ferne.

Rath Reist Carsten K. Rath ist Globetrotter von Berufs wegen. Als früherer Grandhotelier und Betreiber des relevantesten Hotelrankings "Die 101 besten Hotels" für Österreich, Schweiz und Deutschland reist er an 300 Tagen im Jahr. Info und Buchbestellung: die-101-besten.com

Es sind die Menschen, die hier den Unterschied machen. Allen voran José Manuel, ein Clé-d’Or-Concierge, der das Wort „Kümmern“ leise und präzise neu definiert. General Manager Gustavo Aizen führt das Haus herzlich und präsent. Die Stadt lebt von den Kontrasten: Im Viertel Bellavista pulsiert das bohemische Herz zwischen Street-Art und den Spuren Pablo Nerudas. In der Nueva Costanera in Vitacura regiert dagegen die Eleganz inmitten exklusiver Galerien. Mittendrin das Restaurant „La Calma“.