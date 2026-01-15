Von Carsten K. Rath Ist dies ein Hotel mit einem riesengroßen Fitnessbereich? Oder ein Fitnessstudio mit Zimmern? Das frage ich mich während meines Aufenthaltes im "Siro Boka Place" in Porto Montenegro, der luxuriösen Yachtmarina an der Adria, immer wieder.

Rath Reist Carsten K. Rath ist Globetrotter von Berufs wegen. Als früherer Grandhotelier und Betreiber des relevantesten Hotelrankings "Die 101 besten Hotels" für Österreich, Schweiz und Deutschland reist er an 300 Tagen im Jahr. Info und Buchbestellung: die-101-besten.com

Das Hotel hat erst kürzlich eröffnet und spricht eine junge, wohlhabende, sportbegeisterte Zielgruppe an. Alles – wirklich alles – ist auf Fitness und gesunde, proteinoptimierte Ernährung ausgerichtet. Gleich nach dem Check-in und einer Biohacking-Beratung inklusive Körperanalyse erhalte ich meinen persönlichen Ernährungsplan.

Paradies für den Aktiven Dann geht es ins Herzstück des Hotels: Der hochmoderne Fitnessbereich erstreckt sich auf über mehr als 1.600 Quadratmeter und ist ein Paradies für den aktiven Urlauber. Sogar in meinem Zimmer stehen Kraftsportgeräte. Und in der "Refuel Bar" werden statt Cocktails Proteinshakes geschüttelt. Neben Millennials aus aller Welt, die zwischen Gym und Yoga noch ein wenig Arbeit am Laptop erledigen, treffe ich hier vor allem Fitness-Influencer und den einen oder anderen Promi.