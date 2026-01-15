Rath Reist: Das Luxushotel "Siro Boka Place" in Montenegro
Das Luxushotel "Siro" in Porto Montenegro, der luxuriösen Yachtmarina an der Adria ist ein Paradies für die Aktiven Urlauber.
Von Carsten K. Rath
Ist dies ein Hotel mit einem riesengroßen Fitnessbereich? Oder ein Fitnessstudio mit Zimmern? Das frage ich mich während meines Aufenthaltes im "Siro Boka Place" in Porto Montenegro, der luxuriösen Yachtmarina an der Adria, immer wieder.
Das Hotel hat erst kürzlich eröffnet und spricht eine junge, wohlhabende, sportbegeisterte Zielgruppe an. Alles – wirklich alles – ist auf Fitness und gesunde, proteinoptimierte Ernährung ausgerichtet. Gleich nach dem Check-in und einer Biohacking-Beratung inklusive Körperanalyse erhalte ich meinen persönlichen Ernährungsplan.
Paradies für den Aktiven
Dann geht es ins Herzstück des Hotels: Der hochmoderne Fitnessbereich erstreckt sich auf über mehr als 1.600 Quadratmeter und ist ein Paradies für den aktiven Urlauber. Sogar in meinem Zimmer stehen Kraftsportgeräte. Und in der "Refuel Bar" werden statt Cocktails Proteinshakes geschüttelt. Neben Millennials aus aller Welt, die zwischen Gym und Yoga noch ein wenig Arbeit am Laptop erledigen, treffe ich hier vor allem Fitness-Influencer und den einen oder anderen Promi.
Am weltweit gesündesten Frühstücksbüffet ist mir Moderatorin und Model Sylvie Meis über den Weg gelaufen. Ich bin beeindruckt von der Konsequenz, mit der "Siro" sein Konzept verfolgt. Und es funktioniert, denn so aktiv war ich im Urlaub noch nie. Das einzige Problem: Nach drei Tagen im "Siro" spüre ich am ganzen Körper Muskelkater.
