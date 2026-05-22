Social Media geht ins Kaffeehaus

Obwohl Instagram im Café Kralicek normalerweise kein Thema ist, war es bei den Stammgästen in den vergangenen Tagen Thema Nummer 1. Im KURIER hatten sie nämlich gelesen, dass es ein auf Basis der Instagram-Präsenz erstelltes Kaffeehaus-Ranking gibt. Und da steht mit deutlichem Abstand das Café Central (73.080 Postings) ganz oben, gefolgt von Demel (28.890) und Sacher (23.750). Jetzt wissen die Stammgäste wieder, warum sie von Instagram nichts halten.

Keines dieser drei Kaffeehäuser wird von Einheimischen frequentiert; das Demel und das Sacher würden die meisten Wienerinnen und Wiener wahrscheinlich nicht einmal als Kaffeehaus bezeichnen. Auf den Plätzen 4 bis 10 wird es etwas besser; da finden sich mit Hawelka, Landtmann und Sperl ein paar Klassiker und mit dem Kleinen Café sogar ein richtig lässiges Lokal. Trotzdem kann man das Ranking nicht ernst nehmen.