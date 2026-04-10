Vorfreude auf das Sommergefühl

Obwohl die Schanigärten seit Corona ganzjährig in Betrieb – und auch bei sehr frischen Temperaturen oft erstaunlich gut besucht – sind, beginnt die Freiluftsaison im Café Kralicek erst jetzt so richtig. Die Stimmung unter den Stammgästen ist ähnlich aufgekratzt wie früher vor den großen Ferien. Damals freuten sie sich auf einen endlosen Sommer, heute auf das ganz andere Kaffeehausgefühl im Gastgarten.

„Ich finde, dass draußen alles besser schmeckt: der Kaffee, das Essen, die Zigarette“, sagt Stammgast Karin. „Irgendwie intensiver, vielleicht, weil die Luft draußen besser ist. Oder vielleicht auch nur, weil man draußen mitten im Leben sitzt.“ Für Raucherinnen (und Raucher) beginnt jetzt sowieso die schönste Zeit im Jahr: Gezwungenermaßen gehen sie zwar auch in der kalten Jahreszeit zum Tschicken raus, aber mit Kaffeehaus-Vibes hat das wenig zu tun. Jetzt aber können sie zum Kaffee und zur Tageszeitung ganz entspannt die eine oder andere Zigarette rauchen, wie früher.