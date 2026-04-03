Pecken und Poesie: Ostern im Café

Woran merkt man im Café Kralicek, dass Ostern vor der Tür steht? Beim Standardfrühstück liegt statt des mürben Kipferls eine Osterpinze auf dem Teller. Der Schinken-Käse-Toast ist mit in Rom geweihtem Osterschinken gefüllt. Und man bekommt das weiche Ei gratis, wenn man beim Eierpecken mit dem Ober (dann natürlich mit einem harten Ei!) gewinnt.

Am Ostersonntag verstecken die Kellner für die Stammgäste Schoko-Eier. Beliebte Verstecke: zwischen Salz- und Pfefferstreuer, in der Hutablage der Garderobe, zwischen den Billardkugeln und unter den Zeitungshaltern. Ein Gast hat einmal sogar am Boden seines Wasserglases ein Ei gefunden.