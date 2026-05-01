Woran man ein Kaffeehaus erkennt

Im Café Kralicek wird wieder einmal theoretisiert. Es geht um die essenzielle Frage, was der Unterschied zwischen Café und Kaffeehaus ist. „Einerseits gibt es da keinen Unterschied“, sagt Stammgast Konrad. „Ein Kaffeehaus ist immer auch ein Café.“ Nach einer bedeutungsschwangeren Pause fügt er hinzu: „Aber umgekehrt ist nicht gesagt, dass ein Café auch ein Kaffeehaus ist.“

Man sieht schon, die Sache ist komplizierter, als man meinen sollte. Die Frage ist: Was macht ein Kaffeehaus zum Kaffeehaus?

Die Größe? Yes, but no. Zwar sind große, hohe Räume gerade für das klassische Wiener Kaffeehaus charakteristisch. (Das war schon deswegen wichtig, um genug Platz für die enormen Rauchschwaden zu haben, die im Kaffeehaus früher produziert wurden.) Aber Größe ist nicht entscheidend. Auch kleine Cafés – man denke an das alte Salzgries oder, genau: das Kleine Café – können vollwertige Kaffeehäuser sein. Das gilt nicht zuletzt auch für das Café Kralicek, das ja auch kein Riese ist.