Wo geht’s hier zum Café Kralicek?

Es gibt regelmäßige Leserinnen und Leser dieser Kolumne, die noch nie im Café Kralicek waren. Viele fragen sich bis heute, ob es das Café überhaupt gibt. Der Redaktion ist die Adresse bekannt. Aber verzweifelte Lesernachfragen können trotzdem nicht beantwortet werden. Der Deal mit dem Chef ist folgender: Die Stammgäste bleiben ungestört, dafür darf der KURIER einmal in der Woche darüber berichten.

Das Café ist ein gefährdetes Biotop, das vor invasiven Arten – Influencer, Touris und andere Hafermilch-Latte-Trinker – geschützt werden muss. Das soll nicht heißen, dass das Café eine geschlossene Gesellschaft ist, auch das wäre sein Ende. So ein Kaffeehaus ist wie ein See, es lebt vom Zufluss frischen Wassers, auch wenn man davon oft gar nichts sieht. Man merkt es jedenfalls dann, wenn der Nachschub versiegt. Dann kippt der See, und ein Kaffeehaus verliert so sehr an Bedeutung, dass es irgendwann zusperrt und nicht einmal jemandem abgeht.