Wenn aus Gästen Feinde werden

Unlängst kam es im Fernsehzimmer eines Wiener Kaffeehauses zu einer heiklen Situation. Es lief das Champions-League-Viertelfinale Bayern München gegen Real Madrid, und es wurde immer wahrscheinlicher, dass es in die Verlängerung gehen würde. Spannend war aber nicht nur das Match, sondern auch der Blick auf die Uhr: Die Sperrstunde nahte, der Ober rief bereits die „letzte Runde“ aus. Würden die Gäste etwa vor der Entscheidung rausgeschmissen?

Im Café Kralicek kann einem das nicht passieren. Erstens gibt es Fußball hier nur bei Großereignissen (WM, EM) zu sehen. Und zweitens ist die Sperrstunde so spät angesetzt, dass keine Verlängerung zu lang sein kann. Der Chef weiß: Bei diesem Thema braucht es viel Fingerspitzengefühl.