Wie viele Feste wird 2026 bringen?

Ab morgen ist 2026. Ein Jahr, in dem das Burgenland durchatmen kann. Nach den feierintensiven Jahrhundert-Jubiläen „100 Jahre Burgenland“ in 2021 und „100 Jahre Landeshauptstadt Eisenstadt“ in 2025, steht uns 2026 nur ein kleines, feines Jubiläum ins Haus: „20 Jahre Liszt-Zentrum Raiding“. Nutzen wir also das Jahr, um die Party-Batterien aufzuladen, für 2027: „70 Jahre Seefestspiele Mörbisch“, 2028: „40 Jahre Austria-Triathlon Podersdorf“, 2030: „25 Jahre Nova Rock Festival“ und – für den Höhepunkt – 2032: „Joseph Haydns 300. Geburtstag“.

Da aber das Feiern den Burgenländern im Blut liegt, die Blasmusik-, Tamburizza- und Volkstanzgruppen nicht nur proben wollen, und man keinen Grund im Kalender braucht, um Feste zu feiern, wird es auch 2026 im Burgenland nicht allzu leise werden. Neujahrsvorsätze Und, wer weiß, vielleicht gibt es ja doch – ganz überraschend – gute Gründe, die Blasmusik aufmarschieren und die Volkstanzgruppen antanzen zu lassen. Können auch Bundesländer Neujahrsvorsätze haben? Wenn ja, würden sich für das Burgenland einige Vorhaben anbieten: