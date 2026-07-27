Auf royalen Latifundien

Ansonsten lebt die Schwester von King Charles III. sehr zurückgezogen auf ihrem Anwesen „Gatcombe Park“ in Gloucestershire. Doch auf ihrem Gelände findet noch bis heute das „Gatcombe Food Festival“ statt, das einen Schwerpunkt auf britische Produkte legt.

Fernsehköche zeigen bei Live-Vorführungen ihre Kochkünste. Es wird alles geboten, was Feinschmecker zu schätzen wissen.

Der VIP-Bereich ist längst ausgebucht. Inhaber einer goldenen Eintrittskarte erhalten einen Begrüßungscocktail, der von Annes Schwiegersohn Mike Tindall und seinem Rugby-Freund James Haskall kreiert wurde.

Die beiden besitzen mit „Blackeye Gin“ ihre eigene Gin-Marke. Für die „Foodies“ gibt es ein spezielles Abendmenü und Wein, Gin und Bier im überaus reichen Angebot.