Auf royalen Latifundien
Ansonsten lebt die Schwester von King Charles III. sehr zurückgezogen auf ihrem Anwesen „Gatcombe Park“ in Gloucestershire. Doch auf ihrem Gelände findet noch bis heute das „Gatcombe Food Festival“ statt, das einen Schwerpunkt auf britische Produkte legt.
Fernsehköche zeigen bei Live-Vorführungen ihre Kochkünste. Es wird alles geboten, was Feinschmecker zu schätzen wissen.
Der VIP-Bereich ist längst ausgebucht. Inhaber einer goldenen Eintrittskarte erhalten einen Begrüßungscocktail, der von Annes Schwiegersohn Mike Tindall und seinem Rugby-Freund James Haskall kreiert wurde.
Die beiden besitzen mit „Blackeye Gin“ ihre eigene Gin-Marke. Für die „Foodies“ gibt es ein spezielles Abendmenü und Wein, Gin und Bier im überaus reichen Angebot.
Üppig essen und trinken ist nicht ihre Sache
Daran wird sich Anne nicht delektieren, trinkt sie doch am liebsten stilles Mineralwasser und starken Kaffee. Nie greift sie bei offiziellen Anlässen zu Champagner, Wein oder Cocktails.
Auch bezüglich ihrer Essgewohnheiten überrascht die 75-Jährige. Oft erspart sie sich ein üppiges Mittagessen, doch auf eine Kiwi verzichtet sie nie. Die hat sie in ihrer Handtasche immer griffbereit. Anlässlich ihres 70. Geburtstages verriet sie in einem Gastbeitrag für das Magazin „Country Life“ ihr Lieblingsgericht: einen aufwendig zubereiteten Fasan.
Übrigens: Den Tag beginnt Anne mit überreifen Bananen, weil sie leichter verdaulich sind, plaudert der ehemalige Küchenchef Darren McGrady gegenüber „Today“ aus. Kaum zu glauben, dass die strenge Etikette vorschreibt, die Banane mit Besteck zu essen.
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