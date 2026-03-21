Ihr Kinderlein kommet: Klaus Eckel plagen Nachwuchssorgen

Haben wir jetzt zu viele Kinder oder zu wenige? Beides.

Zu viele, weil jedes Kind das Klima belastet. Zu wenige, weil jedes Kind das Pensionssystem entlastet.

Die Lösung: Wir sollten ausschließlich Kinder zeugen, die bei dem Wort Work-Life-Balance einen Hautausschlag bekommen und die gleichzeitig auf Reisen, Plastik und Atmen verzichten. In den 80er-Jahren gab es einen Kurzfilm, der versuchte, die optimale Durchschnittsfamilie darzustellen: die Bawag-Werbung. In diesem sehenswerten Spot hüpfte eine Familie euphorisch eine Blumenwiese hinunter. Glückliche Eltern, an deren Händen zwei lächelnde Kinder klebten. Dazu der Sprecher: „Eine gute Zukunft. Mit guten Zinsen. Mit dem Kapitalsparbuch. Mit Zinsengarantie. Jederzeit abhebbar und trotzdem gute Zinsen.“