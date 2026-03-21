Ihr Kinderlein kommet: Klaus Eckel plagen Nachwuchssorgen
Haben wir jetzt zu viele Kinder oder zu wenige? Beides.
Zu viele, weil jedes Kind das Klima belastet. Zu wenige, weil jedes Kind das Pensionssystem entlastet.
Die Lösung: Wir sollten ausschließlich Kinder zeugen, die bei dem Wort Work-Life-Balance einen Hautausschlag bekommen und die gleichzeitig auf Reisen, Plastik und Atmen verzichten. In den 80er-Jahren gab es einen Kurzfilm, der versuchte, die optimale Durchschnittsfamilie darzustellen: die Bawag-Werbung. In diesem sehenswerten Spot hüpfte eine Familie euphorisch eine Blumenwiese hinunter. Glückliche Eltern, an deren Händen zwei lächelnde Kinder klebten. Dazu der Sprecher: „Eine gute Zukunft. Mit guten Zinsen. Mit dem Kapitalsparbuch. Mit Zinsengarantie. Jederzeit abhebbar und trotzdem gute Zinsen.“
Aus heutiger Sicht betrachtet besteht dieser Werbetext aus fünf Pointen. Vermutlich befindet sich mittlerweile auf der Blumenwiese ein Shoppingcenter. Die Familie würde also auf einem geschotterten Weg zwischen Kik, Tedi und Deichmann in Richtung eines Kreisverkehrs laufen. Die Werbung müsste man mit einem Weitwinkelobjektiv drehen. Weil aus der vierköpfigen Familie wurde eine Patchwork-Family. Elf Kinder aus je drei Ehen. Alle blicken finster drein.
Lächeln würde ausschließlich der Hund, der jedoch als Katze gelesen werden möchte. Der aktualisierte Werbetext: „Eine ungewisse Zukunft. Mit keinen Zinsen. Mit regelmäßig abstürzender Banking-App. Und trotzdem steigender Kontoführungsgebühr.“ Doch so eine Werbung macht wenig Lust auf Familiengründung.
Weltweit kämpfen etliche Staaten mit dem eingeschlafenen Fortpflanzungstrieb ihrer Bürger. In manchen Ländern gibt es bereits befremdliche Initiativen wie Zeugungspartys auf Universitäten, die Förderung von Fremdgehen am Arbeitsplatz und Strafsteuern für Hotels mit Einzelbetten. Vielleicht wird bald unsere Regierung der EU vorschlagen, beim nächsten Song-Contest nach jedem Beitrag die alte Bawag-Werbung einzuspielen.
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