Protein-Booster, Magnesium, Kreatin: Hoffnung in Dosen

Immer wenn ich mir die Versprechungen auf den Verpackungsrückseiten durchlese, bin ich auf meinen Körper schlecht zu sprechen. Er erzeugt Diverses, von Hormonen bis Leukozyten, aber laut Nahrungsergänzungsproduzenten völlig an meinen Bedürfnissen vorbei.

Dein Körper weiß doch gar nicht, was er braucht!“, flüstert mir im Drogeriemarkt das Nahrungsergänzungsmittel-Regal ins Ohr. „Deine Wirbelsäule lechzt nach Vitamin D! Die Sonne als Kapsel wärmt deine Knochen von innen. Dein Gedächtnis will Ginkgo! Danach erinnerst du dich sogar an die 12-stellige PUK der Wertkarte deines ersten Nokia 3210. Mehr Zink! Und binnen einer Woche werden deine Fingernägel so hart, dass du sie als Schraubenzieher verwenden kannst.“

In meinem Alter ist man beim Thema Supplements ein leicht überzeugbares Opfer. Ich befinde mich biologisch betrachtet im irreversiblen Abbauprozess. Mein Körper war einmal ein VW Passat und entwickelt sich gerade in Richtung Fiat Punto. Doch die Pulver-Industrie will mich überzeugen, dass in meinem Körper noch ein Ferrari-Motor schnurren könnte.

Irgendein Wirkstoff wird schon wirken

Protein-Booster, Magnesium, Kreatin, Vitamin B1–B12. Alles Mögliche feuert man mit der Gesundheits-Schrottflinte in die Blutbahn. Irgendein Wirkstoff wird schon wirken. Überflüssiges übernimmt der Urin, der Schweiß, oder man weint zumindest die Kosten der ganzen Supplements aus dem Körper. Heutzutage sind die Top-3-Experten für die Ernährungsanreicherung: Instagram-Models, die maximal zu acht Prozent aus biologisch abbaubarem Material bestehen. Fitness-Gurus, die mir empfehlen, meinen Körper zu pushen, und ganz offensichtlich das Gehirn nicht als Teil des Körpers betrachten, und meine Fußpflegerin. Wer nur noch in ganz seltenen Fällen gefragt wird, ist: das Blutbild.

Ich habe jetzt beschlossen, nur noch ein Supplement regelmäßig einzunehmen: Dragee Keksi. Immerhin sind Dragee Keksi auch ein Stoff, den mein Körper leider nicht von selbst produziert.