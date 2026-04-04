Klaus Eckels Konflikt brodelt: Tornado-Toni gegen Bauspar-Bertl

In den meisten Menschen brodelt folgender Konflikt: Freiheit gegen Sicherheit. Ich habe diesen beiden Stimmen bereits Namen gegeben: Tornado-Toni und Bauspar-Bertl.

Der Bauspar-Bertl will ein Leben mit Airbags, Großpackungen Teelichtern für den Stromausfall und einem Teppichfransenstolperwarnsensor. Der Bauspar-Bertl empfiehlt mir für jeden Urlaub eine Reiserücktrittsversicherung, eine Reiseabbruchversicherung und eine Reiseantrittsversicherung. Damit ich aber nicht immer nur zu Hause bleibe, rät er mir außerdem zu einem Nicht-daheim-bleib-Schutzbrief.

Der Bauspar-Bertl besteht darauf, dass ich immer in meine Jackentasche ein Lawinenpiepserl stecke. Auch bei einem Frühlingsspaziergang im Wienerwald. Man weiß nie, was dieser Klimawandel wieder vorhat. Das größte Abenteuer für den Bauspar-Bertl ist das Testen von neuen Warnwestenmodellen.

Ganz gegenteilig ist Tornado-Toni

Schon als Kind galt für ihn das Schild „Betreten verboten“ als Lockruf. Ein guter Tag endete für Tornado-Toni stets im Gipszimmer des Unfallkrankenhauses. Bis heute rasiert sich Tornado-Toni am liebsten im Dunkeln, empfiehlt mir, das Ersparte in usbekische Kryptowährungen zu investieren, und forderte mich bei einer Reise nach Neu Delhi dazu auf, einen kräftigen Schluck vom örtlichen Leitungswasser zu nehmen.