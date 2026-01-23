Alfred Dorfers WM-Kolumne: Österreich fast Weltmeister seit 1934

Vom Autor Alfred Dorfer Die Vorfreude auf die WM ist riesig, da wir ja bei den bisherigen sieben Auftritten stets knapp am Titel dran waren. 1930 wurde noch wegen der langen Anreise nach Uruguay verzichtet. Nicht wegen Nachhaltigkeit, sondern aus Kostengründen.

1934 kamen wir als unschlagbares Wunderteam nach Italien und haben praktisch gewonnen, hätten nicht sieben Spieler dieser Zaubertruppe gefehlt. Während der WM fanden zudem noch Nachtragsspiele der österreichischen Meisterschaft statt, was offenbar wichtiger war. Auch Trainer Jimmy Hogan musste zuhause bleiben, zu teuer.

Zwei verpasste WM-Titel also in den Dreißigerjahren aus finanziellen Gründen. 1954 verlor das zweite Wunderteam um Happel und Co. im Halbfinale hauchdünn 1:6 gegen Deutschland bei großer Hitze. Ohne den übermächtigen Gegner namens Wetter wäre unser Triumph unaufhaltbar gewesen. 1958 kam das unfaire Aus gegen die Sowjetunion, England und Brasilien, die schon wegen der jeweiligen Bevölkerungsanzahl haushoch überlegen waren. 1978 muss man nicht extra erwähnen, Deutschland geschlagen und somit Weltmeister der Herzen. 1982 in Gijon spielten wie 1938 Österreicher und Deutsche für den gemeinsamen Erfolg, diesmal freiwillig.