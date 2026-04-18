"Ich fühle mich wertlos": Aida Loos über den Frankenstein aus Instagram

Wie präzise! Wer hat Sie denn geschätzt? Waren Sie im Dorotheum? Wissen Sie, dieses Gefühl ist ja selten ein Gefühl. Es ist ein Diktat, das Ihnen irgendwann jemand in die Seele gesprochen hat, als Ihre Rechtschreibung noch nicht gefestigt war. Und seither schreiben Sie jeden Tag dieselbe Schularbeit, und jeden Tag steht derselbe rote Fünfer darunter in einer Handschrift, die nicht Ihre ist. Jetzt haben Sie die Lektion aber so gut gelernt, dass Sie sie täglich wiederholen müssen. Das ist rührend. Das ist auch ein bisschen dumm. Hauptsächlich ist es aber fleißig, und Fleiß ist die Tugend der Manipulierten.

Für wen fühlen Sie sich überhaupt wertlos? Für die Gesellschaft? Die hat keinen Geschmack. Für Ihre Familie? Die hat keine Distanz. Wertlos gemessen woran überhaupt? An den Anderen? Wer sind denn diese anderen? Ich will einzelne Namen. Sie werden feststellen: Sie vergleichen sich mit einem Kollektiv, das aus den jeweils besten Eigenschaften von zwölf verschiedenen Personen besteht. Die Karriere der einen, die Figur der anderen, die Gelassenheit der dritten, die Kinder der vierten, der Ehemann der fünften. Sie konkurrieren mit einem Frankenstein aus Instagram. Hören Sie auf, sich zu vergleichen. Der Mensch ist das einzige Wesen, das sich einen fremden Maßstab anlegt und dann überrascht ist, nicht zu passen. Der Zentimeter klagt nicht darüber, kein Kilogramm zu sein. Und Teuerste, warten Sie schon gar nicht auf Bestätigung. Bestätigung von außen ist nämlich das Nikotinpflaster der Seele. Es lindert den Drang, ohne je die Sucht zu heilen.