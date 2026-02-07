"Die Welt macht mir Angst": Aida Loos rät zur Verachtung

Die ganze Welt auf einmal? Das ist aber gierig. Die meisten Menschen begnügen sich mit Einzelängsten – Spinnen, Spritzen, Reumannplatz. Aber Sie? Sie nehmen gleich den ganzen Planeten. Das ist keine Angststörung, das ist Größenwahn in Moll. Andere haben Panikattacken. Sie haben Panoramaattacken! Setzen Sie sich doch erstmal. Nein, nicht ans Fenster! Da sehen Sie ja die Welt. So, und jetzt seien Sie spezifisch: Welche Welt? Die Angst ist nämlich wie die Steuer: Man muss sie schon aufschlüsseln können, sonst kommt das Finanzamt der Seele und macht eine Schätzung. Die fällt immer zu hoch aus. Es sind die Nachrichten? Dann schauen S’ halt keine. Sie wollen aber informiert bleiben? Das ist Selbstverletzung. Das ist Ritzen mit Roaming. Denn normalerweise meidet man intuitiv die Dinge, vor denen man sich fürchtet. Aber Sie? Sie stehen Schlange am All-you-can-fear-Buffet. Täglich. Mit einem großen Teller, den sie sich vollschaufeln mit Krisen, die Sie nicht verdauen können. Und dann wundern Sie sich über die seelische Adipositas.

Sie haben Angst vor einem Krieg? Kriege, muss man ja sagen. Plural. Man verliert gerade schnell den Überblick, wer wen tötet. Es ist alles so fragmentiert. Wie bei Netflix: Man hat zu viel Auswahl. Darum scrollt man nur noch durch das Grauen und findet nichts, das einen wirklich packt. Der Mensch ist für einen Säbelzahntiger gebaut, nicht für 17 gleichzeitige Apokalypsen und acht Nischenkriege. Heutzutage ist ja für jeden etwas dabei. Der Krieg ist diverser geworden, man könnte fast sagen: woke. Jeder darf mitmachen. Auch aus der Ferne. Vor allem aus der Ferne, deswegen ist der Westen ja so besorgt, weil er gerne glauben würde, dass seine Angst wichtig ist. Dass jemand oben sagt: „Schau, da macht sich jemand Sorgen! Wie rührend!“ Tut aber keiner. Die Welt ist unendlich und unendlich desinteressiert. Sie ist der einzige Narzisst, der wirklich Recht hat: Sie ist der Mittelpunkt und sorgt sich nicht um die Sorgen anderer. Wir sind trotzdem besorgt. Wir sind beispielsweise gegen das iranische Regime, aber für das Geschäft. Das ist die westliche Lösung: moralisch dagegen, wirtschaftlich dafür, emotional unbeteiligt.