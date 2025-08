Die wahren Abenteuer passieren im Kopf, und wenn sie dort nicht passieren, passieren sie nirgendwo. Erfinden eigentlich Autor/innen ihre Geschichten? Wer schon mal eine Kolumne von mir gelesen hat, hat vielleicht erahnt, was ich hiermit bestätige: Ich erfinde nie, ich erzähle stets, was ich erlebt habe. Viele meiner kleinen Abenteuer haben sich auf Autofahrten zugetragen, meist im Taxi.

Früher habe ich mich gern auf den Beifahrersitz gesetzt, was meist zur Wirkung hatte, dass die Fahrer/innen in der Sekunde in einen Redeschwall verfallen sind. Wenn man hinten sitzt, ist das besser, am sichersten vor ungewollten Plaudereien ist man unmittelbar hinter dem Fahrersitz im toten Winkel. Dort wagte ich sogar schon mal, tatsächlich unbemerkt, Nase zu bohren.

Wie ein Magnet

Ich scheine das Gespräch in letzter Zeit sehr stark anzuziehen. Keine Ahnung warum, manche wissen mich in ihrem Wohnzimmer gesehen zu haben, also im „Color-TV“, wie einer mal wortwörtlich sagte, und zeigen sich deshalb interessiert. Derzeit bin ich wieder in meiner Heimatstadt Linz für die dort ansässige Soko als Kommissarin für Dreharbeiten im Einsatz, das veranlasste den Fahrer von neulich zu fragen, ob wir auch schon in Südafrika Soko gedreht hätten.

Ehe ich noch antworten konnte, erfuhr ich bereits, dass mein Chauffeur bald dort hinfliegen würde zu den wilden Tieren. Zu den Big 5. Aber auch zu den Giraffen, das sind die mit dem langen Hals, fügte er sicherheitshalber hinzu. Ich verstummte nachhaltig und musste noch die gesamte Reiseroute über mich ergehen lassen, während ich zunehmend von der Sitzbank rutschte.