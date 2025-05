Ist ein Betrunkener die Schnittmenge zwischen Wien und Provinz?

Als Kabarettistin kommt man viel herum. Landauf, landab, im Dienste des Humors. Es ist ein riesengroßer Unterschied, ob man im 1. Wiener Gemeindebezirk, ums Eck vom Stephansplatz spielt oder in einem verschlafenen Örtchen inmitten des Waldviertels, knapp zwei Stunden von Wien entfernt. Der Weg zu den verschiedenen Auftrittsorten könnte unterschiedlicher nicht sein.

In der Stadt die volle U-Bahn, tausende Touristen, die sich durch die Gassen wälzen, Eis essende, fotografierende, fein rausgeputzte Menschen mit Louis-Vuitton-Tragetaschen, operierte Frauengesichter, gefärbtes Männerhaar, Parfumwolken, die einen streifen, lautes Gelächter und Geplauder in diversen Sprachen dieser Welt, Hunde, die den Asphalt markieren, g’schaftige Geschäftsleute, die sich telefonierend durch die Menge drängen, prall gefüllte Gastgärten, in den Auslagen der Haute-Couture-Läden Mode, die ich noch nie jemals an irgendwem gesehen habe außer vielleicht in Hochglanzmagazinen, und da wie dort ein Betrunkener, der sich an seiner Käsekrainer und einer Dose Bier festhält.

Ich überlege, was die Schnittmenge zwischen Wien und dem Waldviertel sein könnte.

Die andere Anreise ins Waldviertel

Am Land endlose, kurvige Bundesstraßen, auf denen mir ein paar Füchse und Hasen gottlob nur guten Abend sagen und nicht mit meinem Wagen kollidieren. Im Ort selber der kleine Dorfplatz mit einem Wirtshaus, der Geruch von Misthaufen in der Luft, keine Menschenseele zu sehen außer einem alten Weiblein, das mit gekrümmtem Rücken ein paar gepflückte Blumen heimschleift, eine Katze, die mit grimmigem Gesicht auf einer Mauer wedelt, eine Telefonzelle. (Ich konnte nicht umhin zu überprüfen, ob sie noch funktionsfähig war. Den Hörer abgenommen, ertönte ein glasklares „Tuuuuuuuut“.