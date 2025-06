Einen Wiener Bezirk kannte ich bis dato kaum, das hat sich innerhalb weniger Stunden geändert. Der erste für mich freie und heiße Sonntag in diesem Jahr veranlasste mich, meinen beiden Hunden einen Tag am Wasser zu gönnen. Gerade mal zehn Minuten mit der U-Bahn von der Innenstadt Wiens entfernt, tut sich im 22. Bezirk, an der wirklich schönen, blauen, neuen Donau eine unterhaltsame Welt auf, in deren Gespräche wie auch ins kühle Nass ich eintauchte, und mir nun, da ich diese Zeilen verfasse, immer noch ein breites Lächeln ins Gesicht geschrieben steht.

11.17 Uhr. Ich bewege mich über eine Böschung hinunter in Richtung Ufer. Ein Herr: „Sie?“ Ich: „Ja, bitte?“ Er: „Da drüben! Darf nix, oder?“ Ich will die Situation begreifen, aber der nette Mann erklärt umgehend: „I komme 30 Jahre her. Aber a Nockata, das darf nur Lobau, oda?“

Nun hatte ich keine Scheu mehr hinzusehen, wenngleich der Anblick des tatsächlich unbekleideten Mannes fünf Meter weiter, der sich dort auch noch rekelte, wie Gott ihn geschaffen hatte, kein für mich sehr erbaulicher war. (Mir fällt die politisch korrekte Form für Topfen… grad nicht ein, egal.)

„Nein … ich glaube, hier ist kein FKK-Strand,“ entkam es mir etwas unsicher. „Aber was. Hamma glaub ich genug andere Probleme in Land, oda?“ „Jaaa!!“ kam es diesmal wie aus der Pistole geschossen aus mir. Wir lachten beide, und ich zog weiter.