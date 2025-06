91 Meter gehen? Geh bitte ...

Auto allmächtig also, und das ist angesichts des Angebots im öffentlichen Verkehr auch nur verständlich.

Gleichzeitig wohnen aber elf Prozent der Burgenländerinnen und Burgenländer bei der Oberwarter Siedlungsgenossenschaft (OSG), also zum überwiegenden Teil in Miete. Deren Wohnungen und Reihenhäuser sind natürlich nicht mit urbanem Wohnen im städtischen Raum vergleichbar. Vor allem nicht in kleinen Gemeinden, beispielsweise im Südburgenland.

Worum geht´s jetzt?

Diese billigen Angebote sind auch der Grund dafür, dass die Wohnungsmieten im Burgenland mit durchschnittlich 7,4 Euro pro Quadratmeter die niedrigsten in Österreich ist, an der Spitze ist Salzburg mit 11,90 Euro. In Eisenstadt oder im Nordburgenland sind aber deutlich höhere Preise zu bezahlen.