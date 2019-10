Vom kleinen Saurier bis zur jungen Heldin

Naomi Hadad (15) spricht im Animationsfilm „Fritzi eine Wendewundergeschichte“ die 12-jährige Hauptfigur, ein schlaues Mädchen, das noch dazu mutig ist und zu ihrer Freundin Sophie steht. Ihr Umfeld verteufelt Sophie und ihre Familie, weil die sich 1989 über Ungarn in den Westen abgesetzt haben.

„Ehrlich gesagt, so gekannt hab ich die Geschichte nicht“, gesteht die Sprecherin der Hauptfigur. Immerhin liegt der Fall der Berliner Mauer, die Deutschland getrennt hatte, auch schon 30 Jahre zurück – also doppelt so lange wie Naomi Hadad auf der Welt ist. „Aber fürs Sprechen der Rolle und mit dem Film hab ich sehr viel dazu gelernt, das hat mich wirklich weiter gebracht was die Geschichte betrifft“, erzählt die 15-Jährige dem Kinder-KURIER am Telefon. „Je länger ich die Fritzi gesprochen habe, desto mehr konnte ich mir ihre Situation gut vorstellen, mich in sie reinversetzen, auch wenn ich mir für mich heute nicht wirklich vorstellen kann, wie das tatsächlich war.“

Naomi Hadad hat „mit ungefähr sechs oder sieben, so genau weiß ich das gar nicht mehr, begonnen Rollen für Filme zu sprechen. Mein Vater, der ist Tonmeister, hat das an mich herangetragen.“ Anfangs waren es Animationsfilme und -serien, später auch Synchronstimmen für Kinder in Spielfilmen oder Dokus, die im Original in einer anderen Sprache gedreht worden sind.