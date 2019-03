Quiche mit Gemüse, süße Nachspeise mit Früchten

Gemüse-Quiche

„Na gut...“ Nach dem Okay, machten sich Kinder-KURIER und SchauTV auf in die Tourismusschulen Modul. Hier waren in diesem Jahr in Österreich neben zwei Dutzend Restaurants als einziger Institution Jugendliche am Werk. Dort treffen wir gerade in der Küche ein, als Fanny Kienberger und Isabelle Chen die schon zuvor aus Mehl, Butter, Sauerrahm, Dotter und Salz gekneteten Teigkugeln ausrollen. Dünn und dünner, um damit in Tortenformen Boden und Ränder zu belegen. Hier entsteht die „Außenhaut“ von Quiches.