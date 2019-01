Parwáneh - Färaschäät - Polla – Butterflies – Schmetterlinge

„Ich liebe Schmetterlinge, weil sie bunt sind“, sagen die Kinder der 3a der Volksschule Daniel Gran 2 in St. Pölten (NÖ) im Chor. Zuvor hatte eine von ihnen, Victoria, vorgeschlagen, dass Kinder dieser Klasse genau diesen Satz in all ihren Sprachen ins Mikro der Fernseh-Kamera sagen. Damit wurde der Kinder-KURIER- und SchauTV-Besuch (ab 4. Februar 2019 on air) in dieser Klasse abgeschlossen.

Bei unserem Lokalaugen- und ohrenschein drehte sich fast alles rund um drei Schmetterlinge – und um verschiedene Sprachen. Rachim, Julia, Donya, Farah, Rayana, Petimat, Selima, Imam, Boris, Ramsan, Ibrahim, Berna und Ceren hatten das Bilderbuch „Die drei Schmetterlinge“ in den Sprachen, die sie alle neben Deutsch auch können, vorgelesen. Das reichte an diesem Vormittag von Deutsch über Farsi (Persisch), Arabisch, Russisch, Tschetschenisch, Serbisch bis zu Englisch sowie Türkisch. Falls dich interessiert, wie die flatterhaften Wesen in diesen Sprachen heißen – hier sind die Begriffe (aus anderen Schriften transkribiert): Schmetterlinge, parwáneh, Färaschäät, babochki, polla, leptiri, butterflies, kelebek.

Das Buch gibt’s übrigens in insgesamt 25 Sprachkombinationen – immer mit Deutsch (Verlag Ingrid Prandstetter).