Schmetterlinge – Kelebek – Butterflies – Leptira...

Drei Schmetterlinge – rot, gelb, weiß – flattern gemeinsam über die Blumenwiese. Es beginnt zu regnen und sie suchen Unterschlupf unter großen Blütenblättern. Die Mohnblume will aber nur den roten, die gelbe Tulpe und die weiße Narzisse nur jenen Falter aufnehmen, der dieselbe Farbe hat wie die Blume. Jedes Mal finden die drei: Dann lieber nicht und lass uns weiterfliegen.

So beginnt die Geschichte aus dem Bilderbuch „Die drei Schmetterlinge“. In der Oskar-Spiel-Volksschule in der Friesgasse (Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus, 15. Bezirk) wurde der Kinder-KURIER dazu eingeladen, als dieses Buch am Montagvormittag allen neun Klassen vorgelesen wurde – in bis zu sieben verschiedenen Sprachen: Deutsch sowieso aber auch in Arabisch (Färaschäät), BKS (Bosnisch/ Kroatisch/ Serbisch: Leptira), Türkisch (Kelebek), in manchen Stunden dazu noch Russisch (Babochki), Tschetschnisch (Polla) und Somali – dazu weiter unten.