Kulinarischer und kultureller Genuss für 1000 Gäste - made by Kids

220 engagierte Kids

Über den Tag verteilt sind 220 Jugendliche in der Küche und im Service im Einsatz. Für die Organisation ist jeweils ein Leitungsteam aus Schüler_innen zuständig, von denen einige dies aus als ihr Maturaprojekt betreiben. Zuständig heißt, dass sie nicht nur die Speisen auswählen, die sie zuvor kochen, um auch zu testen, wie lange vor dem Event mit welchen Vorarbeiten begonnen werden muss. In die Verantwortung dieses Teams fällt aber auch, zu organisieren, wer welche Arbeiten wann ausführen muss, damit alles wie am Schnürchen klappt. Freiwillige Helferinnen und Helfer kommen am Veranstaltungstag selbst aber nicht nur aus allen Klassen der Schule.

Seit einigen Jahren klinken sich auch sogenannte Superpraktikant_innen ins Geschehen ein. Meist handelt es sich dabei um Kinder und Jugendliche, die sich mit dem Gedanken tragen, vielleicht ab ihrem neunten Schuljahr die Ausbildung in der Bergheidengasse zu machen. Romeo Rosenberg, Schüler des Gymnasiums Fichtnergasse ist heuer bereits zum zweiten Mal Superpraktikant. „Nächstes Jahr geh ich sicher in diese Schule, ich weiß nur noch nicht, in welchen Zweig, entweder International Relations oder Hotel- und Gastronomie-Management. Das muss ich mir noch genauer anschauen“, sagt er dem Kinder-KURIER.

Theresa, 3.Klässlerin aus dem Gym Wenzgasse erzählt, dass sie schon vor drei Jahren beim Theaterhotel war – als Gast – und zugeschaut hat, wie ihre Schwester, Schülerin der Bergheidengasse, mitgearbeitet hat. „Das hat mir zu gefallen, dass ich heuer als Superpraktikantin mithelfe. Vielleicht gehe ich auch in diese Schule. Aber noch lieber wäre mir eine Schule mit Musik.“ Lena ist aus Freundschaft zu Theresa mit dabei. „Wir sind seit 8.30 Uhr da und helfen bei Tisch 40. Wir bleiben bis ungefähr 13 Uhr. Und wir machen’s, weil’s Spaß macht.“ Angeleitet werden sie von Elisa Katharina Müller, Schülerin der 2. Klasse, die sich nach einem Superpraktikum vor drei Jahren für diese Schule entschieden hatte. Die allerallerjüngste Superpraktikantin an diesem Tag ist allerdings Antonia. Die Neunjährige schaut sich das an und assistiert dem Mastermind des Projekts, dem Lehrer, Helmut Kuchernig-Hoffmann.