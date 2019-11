Kochen über Grenzen hinweg gefiel am besten

Den Hauptpreis des am Sonntag zu Ende gegangen 31. internationalen KinderFilmFestivals vergaben die sieben jungen Juror_innen zwischen 11 und 13 Jahren an „Abe“ ( USA, Brasilien 2018, Regie: Fernando Grostein Andrade). Als Kind palästinensisch-jüdischer Eltern in New York wird Abe von seinen Großeltern beiderseits das Leben schwer gemacht. Abes Idee, mit Kochen seine Familie näher zusammen zu bringen, fand die Kinderjury besonders toll.

Die Begründung der sieben Jung-Juror_innen beginnt so:

„Ein Film, der Lust auf Kochen und Essen macht: Es ist eine coole Idee, dass Abe mit seiner Leidenschaft zu kochen, versucht, seine Familie näher zu bringen, denn es muss sehr schwer sein, in einer Zwickmühle wie Abe zu sein. Egal zu welcher Religion (wenn überhaupt eine) er sich bekennt, es gibt immer jemanden in der Familie, der enttäuscht sein wird. In so einer Situation wären wir nicht gerne. Wir finden es außerdem unfair, dass die Erwachsenen über ihn reden, ohne ihn mit einzubeziehen und seine Entscheidungen nur belächeln (wenn er versucht zu fasten, wenn er einen Schluck Wein probiert, wenn er seine Geburtstagstorte selber bäckt oder das Brathuhn anschneiden möchte).“