Intelligente Straßenbeleuchtung und pflanzlich gekühlte Häuser

Strom durch Wärme-Unterschied

Apropos Wasser: Chelsey, Amelie und Bea erzeugten an ihrem Stand Strom. Dazu hatten sie mehrere Peltier-Elemente mit Drähten in Serie geschaltet UND diese elektrothermischen Wandler zwischen zwei Schüsseln montiert. In die eine hatten sie heißes, in die weite kaltes Wasser geleert. Aus dem Temperatur-Unterschied erzeugen diese Elemente (benannt nach dem Physiker Jean Peltier) Strom. Zum Beweis dafür, dass ihre beiden Versuchsanordnungen wirklich funktionieren, hatten sie bei einer ein kleines Lämpchen, bei der zweiten einen Propeller an die Drähte angeschlossen. Ersteres leuchtete, zweiterer drehte sich.

Die Peltier-Elemente können übrigens auch umgekehrt eingesetzt werden. Wird Strom durchgeschickt erzeugen sie Temperatur-Differenzen, können also entweder heizen oder kühlen.