Hartes-, Glücks- nun Filterloos

„Das Smartphone ist das Tschick-Packerl unserer Zeit“, destilliert die Kabarettistin Aida Loos die Quintessenz aus der Fülle an Material, das sie für ihr neues, drittes Solo-Programm „ Filterloos“ (ge)sammelt (hat). Die Premiere spielt sie am 22. März im Theater Akzent (Infos unten).

„Ausgeplaudert“ hat die Künstlerin dies gegenüber dem KURIER am Rande ihres Duo-Auftritts mit Johannes Glück. Als „ Glücks-Loos“ spielen und singen die beiden einen satirischen Liederabend, zuletzt in der Edenbar bzw. im CasaNova. Ausgangspunkt für diese Duo-Abende war einer der ersten Auftritte von Aida Loos im Rahmen eines Abends mehrerer Kabarattist_innen mit dem was so „schön“ Migrationshintergrund heißt. Da hatte sie einen der bekannten, oft witzig-bösen Songs von Cissy Kraner und Hugo Wiener zum Besten gegeben: „Wie man eine Torte macht“.