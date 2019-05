Bis es wie von selber flutscht

Freude an der Bewegung fördern

Weder im Takt zählen, noch die Anweisung, welcher Fuß wann wo hin steigen soll werden - und schon gar nicht militärisch - angesagt. Zuerst geht es Conny und ihrer Co-Trainerin Laura darum, die Kinder dabei zu fördern, sich im Rhythmus der Musik zu bewegen. Sich irgendwie reinfallen lassen. Kinder, so die schon seit fast eineinhalb Jahrzehnten erfolgreiche Bewerbstänzerin Conny, „lassen sich mehr von der Musik treiben und anstecken und haben so eine Freude an der Bewegung. Sie wollen schwitzen und springen, dass sie gar nicht so sehr nachdenken, welcher Fuß kommt jetzt wann wohin... Dadurch flutscht das bei denen einfach mehr“, sagt sie im Interview - mehr weiter unten.

Nach und nach schließen sich folgerichtig aufbauende Trainingseinheiten bis zum schrittweisen Erlernen, wann welches Bein nach vor oder zurück zu bewegen oder auch zu heben ist - bis hin zum Wiegeschritt.