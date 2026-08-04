Bisher konnten Sie den KURIER über zwei unterschiedliche Apps nutzen. Die Funktionen dieser Apps haben wir nun in einer gemeinsamen Anwendung zusammengeführt. In der neuen App „KURIER – News & ePaper“ finden Sie aktuelle Nachrichten, persönliche Inhalte und das ePaper gebündelt an einem Ort.

Die App „KURIER Edition“ wird mit August 2026 eingestellt. Bitte wechseln Sie daher jetzt zur neuen KURIER-App.

So wechseln Sie zur neuen App

1. Neue KURIER-App herunterladen

Öffnen Sie folgenden Link auf Ihrem Smartphone oder Tablet:

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Sie werden automatisch zum passenden Download im Apple App Store oder bei Google Play weitergeleitet.

2. In der neuen App anmelden

Öffnen Sie die neue App und melden Sie sich mit Ihrer bisherigen E-Mail-Adresse und Ihrem KURIER-Passwort an.

Sie benötigen kein neues Benutzerkonto. Sollten Sie Ihr Passwort nicht mehr kennen, können Sie über „Passwort vergessen“ ein neues Passwort festlegen.

3. Alte App löschen

Sobald Sie die neue App installiert und sich erfolgreich angemeldet haben, können Sie die bisherige KURIER Edition von Ihrem Gerät löschen.

Alle KURIER-Inhalte in einer App

Die neue App verbindet die bisher getrennten Angebote von KURIER News und KURIER Edition. Sie bietet Ihnen unter anderem:

aktuelle Nachrichten, Analysen und Kommentare

den laufend aktualisierten Nachrichtenticker

kompakte und visuell aufbereitete News-Stories

persönliche Themen und Regionen im Bereich „Für mich“

eine Merkliste für interessante Artikel

Dark Mode (Dunkler Modus)

Inhalte von KURIER freizeit und futurezone

den KURIER als ePaper

regionale Ausgaben, Magazine, Beilagen und das ePaper-Archiv – abhängig von Ihrem Abo

eine für Smartphone und Tablet optimierte Darstellung

Damit können Sie künftig selbst entscheiden, wie Sie den KURIER lesen möchten: schnell über aktuelle Nachrichten, ausführlich in einem Artikel oder klassisch als digitale Zeitung.

Was passiert mit meinem KURIER-Abo?

Ihr bestehendes KURIER-Abo bleibt unverändert. Sie müssen kein neues Abo abschließen.

Melden Sie sich in der neuen App einfach mit Ihren bisherigen KURIER-Zugangsdaten an. Die Inhalte, die Ihnen zur Verfügung stehen, richten sich weiterhin nach Ihrem bestehenden Abo.

Warum wird die KURIER Edition eingestellt?

Mit zwei unterschiedlichen Apps waren unsere digitalen Angebote bisher auf mehrere Anwendungen verteilt.

Durch die Zusammenführung können wir Ihnen alle KURIER-Inhalte in einer gemeinsamen App anbieten und diese künftig zentral weiterentwickeln.

Sie benötigen Hilfe?

Bei Fragen zum Wechsel oder zur Anmeldung unterstützt Sie unser Kundenservice gerne:

E-Mail: kundenservice@kurier.at

Telefon: 05 9030-600

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