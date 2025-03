Mehr Polizisten braucht die Stadt

Der eine stand vor mehreren Polizisten am Yppenplatz, der andere vor einem Saal voller ÖVP-Funktionäre und beide sprachen sie über Sicherheit.

Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) hatte am Donnerstag zur Pressekonferenz geladen, um darüber zu sprechen, wie es um die Sicherheit bestellt ist. Wien sei zwar nach wie vor eine der sichersten Städte der Welt, hätte aber dennoch mit Herausforderungen zu kämpfen. Ludwig sprach sich darum einmal mehr für mehr Polizisten und eine auf ganz Wien ausgeweitete Waffenverbotszone aus.

Er wolle sich zudem in den nächsten Wochen darauf konzentrieren, zu zeigen, wie gut Wien dank der SPÖ dastehe und was die Visionen für die Zukunft seien.

Wenige Stunden später zog Wiens-ÖVP-Chef Karl Mahrer in die Sofiensäle ein, um dort seinen Wahlkampfauftakt zu feiern. Die innerparteiliche Kritik in den Wochen zuvor war zwar nicht zu überhören gewesen, gestern wurde sie aber vom lauten Klatschen der Anwesenden übertönt.

Auch Mahrer sprach viel über Sicherheit und forderte eine eigene Stadtwache für Wien. Er gab sich generell angriffslustig, das muss er auch sein. Die neuesten Umfragen sehen die Stadttürkisen nach einigen Skandalen und Skandälchen nur bei etwas mehr als 10 Prozent.

Er wetterte darum gegen die "linkslinke Stadtregierung", was durch viele Hinweise, wie sehr er Wien liebe etwas konterkariert wurde, und grenzte sich von der FPÖ ab, die keine Probleme lösen wolle. Unter anderem wurde er dabei dem neuen ÖVP-Generalsekretär Nico Marchetti unterstützt, der als Bezirksrat in Favoriten angefangen hatte. Das sei so schwer gewesen, dass es durch nichts mehr getoppt werden könne, sagte er. Dass sein impliziter Wunsch, im Bund eine ruhigere Kugel schieben zu können, aufgeht, darf getrost bezweifelt werden.

Dass Sie hingegen einen ruhigen Freitag genießen dürfen, wünscht Ihnen

Ihre Agnes Preusser